صحة حمص تجهز قسماً في مشفى ابن الوليد للعزل الطبي

جهينة نيوز:

جهزت مديرية صحة حمص قسما في مشفى ابن الوليد بمنطقة الوعر للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان نشرته وزارة الصحة نشرته سانا يتضمن قسم العزل عدة غرف مزودة بكامل التجهيزات الطبية بما فيها أجهزة التنفس الآلي ومراقبة عمل القلب وجهاز تصوير شعاعي ومخبر للتحاليل الطبية.

كما جهزت مديرية الصحة مركز بابا عمرو الصحي ليكون مركزاً للحجر في حال ورود أي حالات مشتبهة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس السبت تخصيص مشفى الزبداني الوطني بريف دمشق ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية