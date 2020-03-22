نقاش حاد بين ترامب ومستشاريه بشأن تصعيد عسكري ضد إيران

جهينة نيوز:

في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإعلان فيروس كورونا "حالة طوارئ وطنية"، اندلع داخل البيت الأبيض، الخميس الماضي، نقاش حاد بين ترامب وكبار مستشاريه حول موضوع مختلف تماماً.

وبحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، فإن النقاش كان حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تصعيد العمل العسكري ضد إيران المهتمة حالياً بمكافحة وباء كورونا.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وروبرت أوبراين مستشار الأمن القومي، طالبا برد صارم على الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في قاعدة شمال بغداد يوم 14 آذار الجاري، بحجة اتخاذ إجراءات صارمة، أثناء انشغال إيران في محاربة فيروس كورونا

لكن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة رفضا ذلك وقالا إن البنتاغون ووكالات المخابرات ليس لديها دليل واضح على أن الهجمات كانت بأمر من إيران، وحذّرا من أن "رداً واسع النطاق قد يجر واشنطن إلى حرب أوسع مع إيران، وتمزيق العلاقات المتوترة بالفعل مع العراق".

وأضافت الصحيفة أن موقف العسكريين هو الذي ساد في الاجتماع، وأذن ترامب بشن غارات جوية على 5 مستودعات أسلحة داخل العراق، نفذت ليلاً للحد من الخسائر البشرية المحتملة.