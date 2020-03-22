ضبط شركة ومكتبين عقاريين ومحل في دمشق يتعامل أصحابهم بغير الليرة السورية

جهينة نيوز:

ضبطت إدارة الأمن الجنائي، اليوم، شركة إعلانية ومكتبين عقاريين ومحلاً للتجهيزات الطبية في مدينة دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت شركة ومكتبين ومحلاً في مدينة دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية وبعد القيام بتفتيشها بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثرت فيها على مبالغ مالية أجنبية ووثائق ومستندات تثبت تعاملاتهم بغير الليرة السورية.

وبحسب البيان، ضبطت إدارة الأمن الجنائي مكتباً عقارياً في محلة أوتوستراد المزة يقوم بتسعير الشقق السكنية والمنازل وبيعها وتأجيرها بالدولار الأمريكي وصودر منه مبلغ مليون وثلاثمئة ليرة ومكتباً عقارياً في محلة برج الحمرا يقوم بتسعير الشقق السكنية والمزارع والمنشآت الصناعية وبيعها بالدولار الأمريكي ووثائق بمبالغ بملايين الدولارات الأمريكية.

كما ضبط محل للتجهيزات الطبية في شارع 29 أيار يقوم ببيع الأجهزة الطبية بالدولار الأمريكي وصودر منه مبلغ مليونين وستمئة وسبعة وخمسين ألفاً وخمسمئة ليرة وشركة إعلانية في محلة عرنوس تقوم بعرض أسعار اللوحات الإعلانية وبيعها بالدولار الأمريكي وصودر منها مبلغ ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف ليرة.

ووفقاً للبيان، أوقفت إدارة الأمن الجنائي شخصاً يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين في محلة جرمانا من خلال ترويج دولارات أمريكية مزيفة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لقاء حصوله على نسبة من سعر صرفها وضبط بحوزته مبلغ أربعة آلاف وثمانمئة وخمسين دولارا امريكيا مزيفا وبالتحقيق معه اعترف بحيازته الدولار الأمريكي المزيف وترويجه بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج القطر.

كما تم توقيف شخص يقوم بشراء الخيوط والأقمشة من التجار وإيداعها في محله الكائن في منطقة مدحت باشا ثم يبيعها للتجار بالدولار الأمريكي، متخذاً من محله مركزاً لتلك الأعمال.

وبحسب البيان، سلّمت جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخذت الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم ليتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص