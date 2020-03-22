بالكاريكاتور.. "سنهزم كورونا"

جهينة نيوز:

شارك رسامون من 50 دولة في معرض الكاريكاتير الإلكتروني الإيراني "سنهزم كورونا" إلى جانب المشاركة الإيرانية.

وتدور معظم كاريكاتورات الرسامين الأجانب في المعرض حول الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي دونالد ترامب واحتمال أن يكون لهما دور في نقل فايروس كورونا وتفشيه في الكثير من بلدان العالم.

وأظهر أحد الكاريكاتورات ترامب وهو يسعل وينفث بالفايروس على الكرة الأرضية، بينما يظهر كاريكاتور آخر ترامب وكأن فايروس كورونا يعشعش في رأسه، ويشهر كاريكاتور آخر ترامب وكأنّه يمسك بلعبة قاذفة الفقاعات، لكنه يقذف من خلالها فيروسات كورونا.

وكاريكاتورات أخرى تسلط الضوء على تأثير الكورونا على إيطاليا ودورة الألعاب اليابانية، كما تتضامن كاريكاتورات مع الذين يفقدون أحبهم من جراء إصابتهم بالفيروس، كذلك التضامن مع الأطباء والممرضين والممرضات الذين يجازفون بحياتهم من أجل التصدي للفايروس وإبعاده أخطاره عن المجتمعات.