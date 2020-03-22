هل يعتزل السلطان "إبرا" في نهاية الموسم؟

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أسطورة كرة القدم السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش 38 عاماً، الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي ميلان الإيطالي، قد يعتزل في نهاية الموسم الحالي.

وأحرز إبراهيموفيتش، الملقب بالسلطان "إبرا"، 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً، في 8 مباريات خاضها مع الميلان منذ عودته إليه قادماً من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت تقارير إعلامية، زعمت في وقت سابق، أن نادي ميلان يخطط لتمديد عقد إبراهيموفيتش حتى العام 2021، علماً بأن عقده الحالي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن المنافسات في الدوري الإيطالي متوقفة حالياً حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.