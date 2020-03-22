لاعبون أجانب يعودون إلى الصين استعداداً لدوري السلة

جهينة نيوز:

بدأ لاعبون أمريكيون ومنهم، جيريمي لين، بالعودة إلى الصين تحسباً لاستئناف مباريات الدوري الصيني لكرة السلة الذي توقفت منافساته في بداية الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا

وقالت وسائل إعلام صينية إن دوري السلة المحلي الذي توقفت مبارياته في أول شباط الماضي، يتطلع لاستئناف نشاطه في 15 نيسان المقبل، على الرغم من أن ذلك يستلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للرياضة في الصين.

ويلعب في الدوري الصيني لكرة السلة، المكون من 20 فريقاً، نحو 40 أمريكياً وأجنبياً، وسيخضع كل هؤلاء للحجر الصحي مدة 14 يوماً لدى عودتهم إلى الصين.

ونشر لين صورة له على "إنستغرام" بجوار سور الصين العظيم بالقرب من العاصمة بكين، وفي رسالة مع الصورة كتب لين الذي يلعب لفريق بكين دكس: عدت بسلام إلى بكين لإكمال موسم دوري السلة الصيني.

وأضاف اللاعب الأمريكي: لم يسبق أن وصلت كرة السلة إلى هذه الدرجة من الأهمية. العالم يحتاج إلى كرة السلة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتأتي عودة اللاعبين الأجانب للصين، بعد تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا هناك، ففي البر الصيني الرئيس، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي، لم يبلغ عن أي إصابات جديدة محلية المصدر لليوم الثالث على التوالي، يوم السبت.