خامنئي يطرح فرضية جديدة حول "فيروسات أمريكية خاصة بالجينات الإيرانية"

جهينة نيوز:

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتاً إلى أنّ العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني نقصاً.

وقال خامنئي في كلمة له، اليوم الأحد، بمناسبة السنة الفارسية الجديدة، إن الولايات المتحدة هي العدو الأكثر خبثاً لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون، لافتاً إلى أن بلاده تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا، ومضيفاً: أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، ولا علم لي بمدى صحة هذه الاتهامات، لكن يقال إن أمريكا أنتجت فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية.

ورأى خامنئي أن ادّعاء أمريكا تقديم المساعدة لإيران في مكافحة فيروس كورونا أمر عجيب في ظل النقص والمشكلات التي تعانيها هي في مواجهة هذا الفيروس، مبيناً: في حال صحت الاتهامات الموجهة لأمريكا فإنها تريد من خلال عرضها تقديم المساعدة لإيران الاطلاع عن قرب على آثار الفيروس على المرضى الإيرانيين، ومضيفاً: من الممكن أن تعمل الولايات المتحدة على إرسال دواء إلى إيران يعمل على تكريس الفيروس فيها وليس علاجه.

وأكّد خامنئي: طلب المساعدة من الولايات المتحدة أمر غير عقلاني ولا ثقة لنا بها، لقد أبلغنا الأمريكيون مرّات عدّة أنهم مستعدون لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، لفت خامنئي إلى أن بعض الدول تخفي معدلات الوفاة الحقيقية لديها بسبب كورونا، مشدداً على قدرة بلاده على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا.

وأكد خامنئي أن تفشي فيروس كورونا تسبب بمشكلات اقتصادية، وأضاف: لكننا قادرون على مواجهة أكبر التحديات.. الجمهورية الإسلامية يجب أن تصبح أقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع.