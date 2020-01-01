كورونا وتقرير يصبّ الزيت على نار "نظرية المؤامرة"

جهينة نيوز:

لا يهدأ الجدل حول أصل الفيروس التاجي "كورونا" الجديد منذ أن تفشى في كانون الأول الماضي في مدينة ووهان الصينية، حاصداً أرواح الآلاف ومصيباً نحو ربع مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

هذا الجدل تصاعد، ولاسيما بين الولايات المتحدة والصين، إلى أعلى المستويات، حيث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافداً من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن العلماء والمتخصصين منشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، بغض النظر عن مصدره، وتأكيد بعضهم عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر، لكن تقريراً نشرته المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

هذا التقرير نُشر في 12 تشرين الثاني 2015، وأفاد بأن علماء أمريكيين خلقوا في المختبر نسخة هجينة من فيروس تاجي للخفافيش على علاقة بفيروس يسبب مرض "سارس"، أي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

وأضحت المجلة قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروساً يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين، وجمع هؤلاء العلماء بين البروتين السطحي لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

وفي هذا الشأن تحدّث متخصصون قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية، حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.

وتوصل الباحثون من ذلك إلى نتيجة مقلقة تقول إن الفيروسات التاجية في الخفافيش، التي يمكنها إصابة البشر مباشرة من دون المرور بجسد حيوان مضيف لها قد تكون أكثر شيوعاً مما كان يعتقد في السابق.

بالمقابل، حذّر علماء آخرون من أن المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه التجربة المعملية لا تبرر المخاطر المحتملة.

وعلّق عالم الفيروسات في معهد باستور في باريس، سايمون واين هوبسون، على أنباء ابتكار العلماء لفيروس جديد ينمو بشكل جيد في الخلايا البشرية، بالقول: إذا تسرب الفيروس فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بمساره.

وكانت الحكومة الأمريكية فرضت في تشرين الأول 2014 وقفاً اختيارياً للتمويل الفيدرالي لمثل هذه الأبحاث على الفيروسات التي تتركز تحديداً على "تعزيز الوظيفة" وخاصة تلك المسببة لأمراض خطيرة مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المرض القاتل الذي يسببه فيروس ينتشر بشكل متقطع من الإبل إلى البشر.