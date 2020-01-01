أبراج الأحد 22 آذار مع سمر عمران

جهينة_خاص:

مولود اليوم 22-3: سريع الحركة يباشر العمل من دون دراسة جديدة، طاقة وحيوية كبيرة.. ينتقد من لايصل إلى نتائج في حياته العملية.. يفتخر بما يقوم به.. يصل أحياناً إلى مرحلة الإنهاك في العمل لاعتقاده أنه سبب جذب الآخرين وكسب ودهم.. كثيراً مانراه يهتم بالمظاهر.. وكل شي ء بحياته قائم على ذلك.

هذا العام.. طاقة كبيرة مع العائلة والأصدقاء.. عمل جديد وفرصة حقيقة تتطلب جهد كبير.. علاقات شخصية تهدد بالغموض والإثارة.. شيء مشترك ربما ميراث أو ضرائب.. وقت جيد لتعزيز التفاهم المتبادل. وهناك حظ بالأشهر القادمة على صعيد العقارات.

الحمل:

لاتتفرد برأيك وانتبه من السرعة.. لا تغامر من دون حساب.. اجعل مشروعك بعيداً عن الارتجال.. يُطلب منك اليوم الحكمة.. تستطيع اليوم التأثير بالآخرين.. انتبه من المضللين.

الثور:

حيوية عالية ودعوات ولقاءات عمل ومشروع يرى النور قريباً. أفكار جيدة وتحدي المعاكسات.. صداقة جديدة تقوي روابطها..

الجوزاء:

يوم فيه بعض المتاعب لذلك فكّر بحل لها وجرّب أن تحيط نفسك بالمحبين، تتعرض لانتقادات لذلك أصلح أوضاعك وأثبت جدارتك بالعمل ولا تتمرد واجعل صورتك جميلة. تقلب بالعاطفة.. أسهل الأمور أصعبها اليوم.

السرطان:

يوم جيد تتوضح فيه بعض الأمور.. يوم للحلول والدعم على الرغم من بعض المشكلات.. سفر واتصال .. تجربة جديدة.

الأسد:

تحسّن بسيط بالأمور المالية وقد تتعرض لتأخير بالمعاملات وبلبة بالمصاريف، لكن هذا لايمنع من التشاور.. تعاون مع الآخرين.. احتمال تقدم مساعدة.. استجب للحب حين يناديك الآخر.

العذراء:

تأخر في بعض المساعي، لذلك استرخي وكن متسامحاً.. تنشط العاطف.. انتبه على صحتك ولاتكن أنانياً حتى لايخيب أملك.

الميزان:

حركة بنّاءة وخبرة ومهارة.. عمل يتراكم لذلك جرّب طلب المساعدة وقدّم بعض التنازلات.. كن متيقظاً وانتبه على صحتك. عمل كثير وتنقل.

العقرب:

نجاح بلقاء وتطور.. يحالفك الحظ.. لقاء رومانسي لذلك جهّز نفسك لاستعادة الألق لقلبك.. قسم يقوم بتغيير ديكور المنزل واحتفال بإنجاز قام به أحد أفراد العائلة. ممنوع المبالغة بالعواطف.. تغيير إقامة وسهرة ولقاء..

القوس:

نزاع مع أحد أفراد العائلة أو العمل.. عرقلة لخطواتك.. المهم أن تنتبه على نفسك. تشتري أشياء للمنزل وترميم تصليحات.. ضغط بسب الآخرين. كن مرناً مع عائلتك.. المديح يناسبك اليوم. افعل الأشياء بمحبة ومهارة.

الجدي:

تتصرف بطريقة حكيمة.. تسيطر على النقاشات والأوضاع وتجد أجوبة على أسئلة كانت تشغلك.. تنقل وسفر قصير وتجد الأمان بين أخوتك.. يوم ناجح.

الدلو:

مفاجأت مع حلول للوضع المالي. يقدر الآخرون قيمتك.. كن مطمئناً لسير عمليتك واستفد من النهار موهبة بالثراء وجمع المال.

الحوت:

القمر لديك أي تحقيق الآمال وتكوين صداقات وقوة تحمل وصمود.. إصلاح أخطاء وتشعر أنك ببر الأمان ويوم جيد والقوة والطاقة لك.