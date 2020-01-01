عقوبات أمريكية جديدة على إيران رغم كورونا

جهينة نيوز:

في الوقت الذي تكررت فيه المطالب الدولية لإدارة ترامب بضرورة وقف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في ظل انتشار وباء كورونا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استهداف عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بطهران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي في ظل ما تعانيه طهران من أزمة طاحنة جراء انتشار الوباء هناك، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الضرورية التي تحول دون مجابهة المرض، الأمر الذي دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني باتهام الإدارة الأمريكية بـ "مناصرة" فيروس كورونا عبر مواصلة تطبيق العقوبات.

وفي ظل المناشدات الدولية المتكررة، خاصة الأوروبية منها والتي تأتي في إطار محاولة الحفاظ على بقاء إيران في الاتفاق النووي، طرح البعض تساؤلات بشأن مدى إمكانية استجابة واشنطن للضغوط الدولية لتخفيف العقوبات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استهداف عددا من الكيانات الإيرانية، ثلاث شركات صينية هي "داليان غولدن صن" للاستيراد والتصدير و"تيانياي إنترناشيونال" و"أوشنج شيب مانجمنت"، وشركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن الولايات المتحدة تتعمد منع إيران من محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وطالبت الخارجية الروسية واشنطن برفع العقوبات عن إيران على الفور، لأن الوقت ليس مناسبا لتسوية الحسابات الجيوسياسية.

وطالبت الصين أيضا الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فورا، وذلك لمساعدة طهران في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالة سبوتنك