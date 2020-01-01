العزب.. التربية تضع 12 مركز إقامة تابع لها تحت تصرف الجهات المعنية

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 23:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

العزب.. التربية تضع 12 مركز إقامة تابع لها تحت تصرف الجهات المعنية

جهينة نيوز:

كشف #وزير_التربية #عماد_العزب عن تخصص مراكز الإقامة التابعة للوزارة في المحافظات جميعها، وعددها (12) مركزاً وبقدرة استيعابية 668 شخصاً، وتضعها تحت تصرف الجهات المعنية.

مضيفا أنه تم تخصيص مدرستين في كل محافظة بعدد يصل إلى 28 مدرسة لحالات الطوارئ، وذلك ضمن لإجراء تنفيذاً لتوجيهات الحكومة السورية وضمن الإجراءات الاجترازية للتصدي لفيروس كورونا، وضرورة تضافر الجهود جميعها.

ولفت العزب إلى تشكيل فريق عمل من دائرتي الصحة المدرسية و الجاهزية في مديريات التربية جميعها ، بواقع ١٥ عاملاً في كل مديرية من ذوي الخبرة في التعامل مع أي حالة طارئة ، ليتم تدريب هذا الفريق المؤلف من (٢١٠) عمال من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة لمواجهة حالات الطوارئ.

المصدر: الوطن


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