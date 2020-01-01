رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى فرض حظر تجول ذاتي في لبنان لاحتواء كورونا

جهينة نيوز:

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الشعب اللبناني إلى “فرض حظر تجول ذاتي” لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال دياب في كلمة متلفزة اليوم: “على القوى الأمنية والعسكرية التشدد في تطبيق تدابير صارمة مع زيادة في الإجراءات لجهة وجوب الالتزام البقاء في المنازل وعدم الخروج ومنع التجمعات على اختلافها وملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية وذلك بعد أن بات خطر انتشار فيروس كورونا على الأرض اللبنانية أكبر” مشيراً إلى ارتفاع نسبة الإصابات في لبنان خلال اليومين الماضيين.

وأكد دياب أن الانتصار على فيروس كورونا لا يكون إلا بالتفاعل بين المواطن والدولة وقال: “إنها مرحلة صعبة جداً وعصيبة جداً فلنخفف الخسائر علينا”.

ولفت دياب إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا معلناً في هذا الإطار عن تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد خطة إضافية لمنع خروج المواطنين من المنازل إلا للضرورة القصوى لتحديد حاجة المؤسسات الصحية وحاجات المواطنين والمعدات المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.