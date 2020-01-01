فرنسا تعلن حظر التجوال في بعض المدن

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، حظر التجوال في بعض المدن في إطار مكافحة انتشار فيروس كوورنا المستجد.

وتعتزم فرنسا تشديد القيود على الخروج من المنازل كجزء من الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبارا من الساعة 11 مساء (22:00 بتوقيت غرينتش)، سوف تطبق مدينة نيس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حظرا كاملا على الخروج فترة الليل، وذلك إثر تحركات مماثلة من جانب سلطات مدينتي مينتون وفاليري، دخلت حيز التنفيذ في وقت متأخر ليلة الجمعة.

وفي هذا الخصوص، تختبر السلطات في العاصمة باريس الدرونات لمراقبة تطبيق الحجر الصحي بتحديد أماكن المتجولين وإطلاق النداءات.

وحتى اليوم السبت، أبلغت فرنسا عن إصابة 12612 شخص بفيروس كورونا، توفي منهم 450 شخصا.