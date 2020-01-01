ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 22:31 | سياسة, عالمي

ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن

جهينة نيوز:

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للتعبير عن رغبته في التعاون معه وتكثيف جهودهما سويا للقضاء على فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن ترامب "أعرب عن عزمه في رسالته إلى كيم جونغ أون على التعاون معه في أعمال مكافحة الوباء العالمي"، بحسب وكالة رويترز.

وقال ترامب في رسالته إنه أعجب بالجهود التي بذلها زعيم كوريا الشمالية للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء".

ولم تذكر وكالة أنباء كوريا الشمالية موعد تسلم رسالة الرئيس الأمريكي.


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