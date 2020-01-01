صحة اللاذقية تفحص 10 عمال قادمون من لبنان والنتائج سليمة

جهينة نيوز:

تواصل مديرية صحة اللاذقية تطبيق إجراءات وزارة الصحة المشددة لمراقبة الوضع الصحي لرصد أي حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا.

حيث تم إخبار فريق الاستجابة في مديرية صحة اللاذقية عن مجموعة من العمال الذين يعملون في لبنان دخلوا إلى الأراضي السورية عبر معابر غير شرعية وهم من قرية نقورو - ناحية الفاخورة.

وقام الفريق بالتواصل معهم عن طريق ناحية الفاخورة فحضروا جميعهم والبالغ عددهم 10 إضافة للمرافق إلى مشفى الباسل بالقرداحة حيث أجريت لهم الفحوصات المطلوبة ( فحص سريري _ فحص حراري _ صورة صدر)و كانت النتيجة سليمة.

غادروا المشفى جميعهم بعد أخذ العناوين وأرقام التلفون

وبعد أن تلقوا كافة التعليمات الواجب اتباعها وسيتم متابعتهم من قبل فريق صحي تابع للمركز بنفس المنطقة .

المصدر: مديرية صحة اللاذقية - المكتب الإعلامي