رئيس الصليب الأحمر الصيني يتحدث عن ثغرات الحجز المنزلي في ايطاليا المتسببة في تفاقم إصابات كورونا و زيادة الوفيات فيها

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 21:42 | منوعات, صحة


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا