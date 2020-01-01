X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
فرنسا تعلن حظر التجوال في بعض المدن
ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"
الداخلية تعمم عبر مكبرات الصوت التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
صحة اللاذقية تفحص 10 عمال قادمون من لبنان والنتائج سليمة
رئيس الصليب الأحمر الصيني يتحدث عن ثغرات الحجز المنزلي في ايطاليا المتسببة في تفاقم إصابات كورونا و زيادة الوفيات فيها
شاهد .. رسالة الطاقم الطبي اﻹسباني لكل العالم... ابقوا في منازلكم!!
الجيش الأمريكي ينزل بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا
الصين تعلن قرارها لمساعدة 82 دولة، وقادة الدول بالعالم يعبرون عن شكرهم...
وفاة المغني الأمريكي كيني روجرز عن عمر 81 عاما
حصيلة المصابين بكورونا في سويسرا تتجاوز 6 آلاف والضحايا أكثر من 50
قوات الاحتلال التركي تدخل غرفا مسبقة الصنع إلى قرية أم عشبة التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة
عصابة سرقة "ورق التواليت" في قبضة الشرطة البريطانية!
الصين توجه لأكثر من 1700 شخص تهما تتعلق بمكافحة كورونا
مشفى الزبداني مركزاً "للعزل الطبي" في حال وقوع إصابات بفيروس كورونا في سورية
المصرف العقاري يوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر… والصناعي يقلص العمل
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
شاهد .. رسالة الطاقم الطبي اﻹسباني لكل العالم... ابقوا في منازلكم!!
السبت, 21 آذار 2020 الساعة 21:39 |
منوعات
,
صحة
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"
جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو ولوالدها
رسالة صوتية تكشف حقيقة طلاق المطربة أنغام!
حمدوك يطمئن السودانيين برسالة!
رسالة من ظريف إلى "ترامب وأذنابه": لقد حان الوقت!
اقرأ المزيد...
رئيس الصليب الأحمر الصيني يتحدث عن ثغرات الحجز المنزلي في ايطاليا المتسببة في تفاقم إصابات كورونا و زيادة الوفيات فيها
حصيلة المصابين بكورونا في سويسرا تتجاوز 6 آلاف والضحايا أكثر من 50
كورونا في افريقيا.. الفيروس انتشر حتى الآن في 40 دولة على الأقل
جنوب شرق آسيا.. 9 وفيات ومئات إصابات جديدة بكورونا والفيروس يصل دولة جديدة
الصحة اللبنانية: مرحلة انتشار كورونا بدأت والإصابات تجاوزت المئتين
لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين
روسيا تزود 13 بلداً بأنظمة اختبار لتشخيص فيروس كورونا
بعد عزل بافاريا.. ألمانيا تسجل 2705 إصابة جديدة بـكورونا
لبنان يسجل 24 إصابة جديدة بـكورونا
شحنة جديدة من المساعدة الطبية الصينية إلى إيران
3 دول عربية لم تعلن رسمياً عن إصابات بكورونا حتى الآن..
الاعلان عن اول وفاة بسبب كورونا في كل من الولايات المتحدة و كيان الاحتلال الاسرائيلي
479 اصابة خلال يومين .. تركيا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 9 والإصابات إلى 670
العلماء يحددون أسباب الوفاة بفيروس كورونا
خبير طبي صيني: لم يتم الإبلاغ عن حالات انتكاسة لمن تعافوا بعد إصابتهم بـكوفيد-19
أضف تعليق
أخبار اخرى
فرنسا تعلن حظر التجوال في بعض المدن
ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"
الداخلية تعمم عبر مكبرات الصوت التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
صحة اللاذقية تفحص 10 عمال قادمون من لبنان والنتائج سليمة
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج السبت 21 آذار مع سمر عمران
العلماء يحددون أسباب الوفاة بفيروس كورونا
الداخلية السورية توضح حقيقة ماحدث مع المواطن الذي سقط على الارض و تم اسعافه
نصر الله : للحليف الذي يتجاوز حدّي المقاومة فليخرج من تحالفنا
الأكثر مناقشة
مسؤول امريكي: كورونا عبارة عن تشيرنوبل خاص بإيران
وفاة وزير الدفاع الأسبق علي حبيب عن عمر ناهز 81 عاماً
الرئيس بوتين هنأ السوريين بعيد ليلة الاسراء و المعراج خلال اتصاله بالرئيس الاسد
تعرف على توصيات سيد المقاومة بخصوص فيروس كورونا
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.