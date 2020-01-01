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جهينة نيوز
الصين تعلن قرارها لمساعدة 82 دولة، وقادة الدول بالعالم يعبرون عن شكرهم...
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التجارة الداخلية تؤكد استمرار العمل في المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة
إيران تعلن البدء بإنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا
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الصين تعلن قرارها لمساعدة 82 دولة، وقادة الدول بالعالم يعبرون عن شكرهم...
السبت, 21 آذار 2020 الساعة 21:08 |
مجتمع
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أخبار المجتمع
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