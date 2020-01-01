حصيلة المصابين بكورونا في سويسرا تتجاوز 6 آلاف والضحايا أكثر من 50

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 20:54 | منوعات, صحة

حصيلة المصابين بكورونا في سويسرا تتجاوز 6 آلاف والضحايا أكثر من 50

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات السويسرية اليوم السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بنحو 25% وتجاوز ستة آلاف شخص.

وصرح مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة، دانييل كوخ، للصحفيين اليوم أن السلطات سجلت منذ أمس أكثر من 1.2 ألف إصابة، ليرتفع إجمالي عدد المرضى إلى 6.1 ألف شخص.

وكما سجلت في سويسرا منذ أمس 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء بذلك 56 شخصا.

وذكر كوخ أن الوضع متأزم للغاية في كانتون تيسينو، مؤكدا أن الجيش السويسري نشر هناك أمس 50 جهازا إضافيا خاصا بالتنفس الاصطناعي.

المصدر: رويترز


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا