قوات الاحتلال التركي تدخل غرفا مسبقة الصنع إلى قرية أم عشبة التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال التركي إدخال المزيد من المواد اللوجستية لتعزيز وجودها اللاشرعي في سورية حيث نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية أم عشبة التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية بان قوات الاحتلال التركي أقدمت على إدخال غرف مسبقة الصنع وعددها 7 غرف عبر قرية السكرية الحدودية واشادتها بجانب كازية عبدي القريبة من مفرق قرية ام عشبة التابعة لناحية ابو راسين بريف الحسكة الشمالي.

واعتدت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية الأربعاء الماضي بالمدفعية على الأحياء السكنية فى قرى مرعناز والمالكية والعلقمية ومنغ شمال مدينة حلب ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي والبنى التحتية فيها.

ونفذت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين منذ عدوانه على الأراضي السورية في التاسع من شهر تشرين الأول الماضي عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.