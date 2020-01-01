الصين توجه لأكثر من 1700 شخص تهما تتعلق بمكافحة كورونا

جهينة نيوز

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم السبت، بأن أجهزة النيابة العامة وجهت اتهامات لـ1712 مشتبها فيهم بتهم تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومكافحته.

وذكرت النيابة العامة العليا الصينية يوم الجمعة أنه تم تسجيل 1416 قضية حتى يوم الخميس.

وقالت النيابة إنه تم اعتقال 2481 مشتبها بهم في قضايا ذات صلة بالوباء، مضيفة أن أجهزتها وافقت على اعتقال 17 شخصا بسبب رفضهم الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، واعتقال 485 شخصا بسبب إعاقتهم للواجبات الرسمية.

وتنطوي انتهاكات أخرى على الإيذاء العمد وتصنيع أو بيع منتجات مزيفة أو سيئة الجودة والتشغيل التجاري غير القانوني بما في ذلك التلاعب في الأسعار والاحتيال وتلفيق المعلومات الكاذبة ونقلها عمدا والاضرار بموارد الحياة البرية.

المصدر: شينخوا