مشفى الزبداني مركزاً "للعزل الطبي" في حال وقوع إصابات بفيروس كورونا في سورية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تخصيص مشفى الزبداني الوطني ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية.

وأوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي خلال جولة تفقدية الى المستشفى، أن الهدف من زيارته تفقد التحضيرات والتجهيزات فيه، لافتاً إلى أن مكان العزل يختلف عن مكان الحجر فالأخير هو مكان للإقامة للإطمئنان على حالة الوافدين إلى سورية من مناطق سجلت حالات إصابة أو في حال الاشتباه بإصابة، بينما مكان العزل هو مكان طبي بامتياز وعقيم ويعمل به كادر طبي مؤهل بالشكل الأمثل.

من جهته أوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن مشفى الزبداني الوطني يضم 100 سرير طبي وغرفة عناية بـ 8 أسرة إلى جانب 4 منافس طبية، ويتم العمل على تجهيز 4 منافس أخرى، مبيناً أن عدد الكادر الطبي بالمشفى يصل الى 220 طبيباً وفنياً مدربين على التعامل مع مثل هذه الحالات من الأمراض الوبائية.

بدوره مدير المشفى الدكتور علي موسى أكد أن المشفى على جاهزية تامة، وأنه مستمر بتقديم خدماته التشخيصية والعلاجية لكل المراجعين بكل أقسامه من الإسعاف إلى الداخلية والصدرية والنسائية والقلبية والعينية وغيرها ،وفي حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا سيكون مركزاً للعزل الطبي إلى جانب تقديم خدماته لباقي المرضى في قسم الإسعاف فقط.