المصرف العقاري يوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر… والصناعي يقلص العمل

جهينة نيوز:

أعلن المصرف العقاري عن إيقاف جميع عمليات القروض والكشوف باستثناء عمليات سداد الأقساط والسحب والإيداع واقتصار العمل في الإدارة العامة والفروع على مديريات العمليات المصرفية والمعلوماتية والدفع الإلكتروني والحسابات الجارية والخزينة والحراسات اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر إلى جانب الاستمرار بتغذية وتشغيل الصرافات على مدار الساعة. وبين المدير العام للمصرف .

وبين المدير العام للمصرف الدكتور مدين علي أنه تم إبلاغ غالبية العاملين بعدم الالتحاق بالعمل في باقي المديريات باستثناء عدد محدد منهم وفقاً لمتطلبات العمل بالحد الأدنى مع التأكيد على مضمون التعاميم السابقة باتباع إجراءات السلامة من خلال استخدام القفازات والكمامات والتعقيم المتكرر داعياً المتعاملين مع المصرف إلى التعاون أيضاً فيما يتعلق بإتمام إجراءات الصحة والسلامة.

من جهته أصدر المصرف الصناعي قراراً باقتصار الدوام حتى إشعار آخر على مديري الفروع ومعاونيهم والعاملين في دوائر الخزينة والمراقبة والتقنية للقيام بأعمال الإيداع والسحب والتحويل والصرافات وسداد أقساط القروض فقط.

وأوضح المصرف أن العمل سيقتصر على مديريات العمليات المصرفية والتقنية والحسابات بالحد الأدنى أما باقي المديريات فتكتفى بدوام المديرين أو معاونيهم مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير الصحية للتصدي لفيروس كورونا.

المصدر: سانا