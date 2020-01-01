هذه الفعاليات لن يتم إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا

جهينة نيوز:

أكدت محافظة دمشق أن جميع الفعاليات المعنية بتقديم المواد الغذائية و التموينية التالية لن يتم إغلاقها

سوبر ماركت - بقاليات - محال الخضار والفواكة - محال الوجبات السريعة والفول والفلافل والمعجنات والمطاعم التي يقتصر عملها على تقديم الطلبات الخارجية - محال بيع اللحوم والفروج مع التزامها بكافة التعليمات الصحية

بالإضافة إلى الصيدليات و المراكز الصحية الخاصة ومراكز بيع المنظفات لن يتم إغلاقها وسيتم التشديد على رقابتها من قبل اللجان المعنية في المحافظة لضمان الالتزام بالاجراءات الصحية المتخذة للتصدي لڤيروس كورونا ، وأي مخالفة سيتم الإغلاق لمدة غير محددة ، وماعدا هذه المحلات ومن كافة المهن سيتم إغلاقها اعتباراً يوم غد الأحد 22 آذار 2020 وحتى إشعار آخر