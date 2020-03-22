محافظة دمشق: إغلاق كافة الأسواق والمحال التجارية والخدمية

جهينة نيوز:

بناءً على ماتقرر برئاسة مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء ڤيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي تعميماً يتضمن :

1-إغلاق كافة الأسواق والمحال التجارية والخدمية #باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة والتأكيد على هذه الجهات الالتزام بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

2-إيقاف كافة الأنشطة الثقافية والإجتماعية.

3-يطبق هذا التعميم من قبل المديريات المعنية في محافظة

دمشق وأي مخالفة لمضمونه تستوجب إغلاق المنشأة لمدة غير محددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4-يطبق هذا التعميم من تاريخ 22/3/2020 وحتى إشعار آخر .

5-في حال وجود اي شكوى لمخالفة هذا التعميم يرجى الاتصال على الرقم التالي/127/ التابع لمحافظة دمشق.