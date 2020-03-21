تعميم هام من وزارة الخارجية والمغتربين ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا

جهينة نيوز:

حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الأخوة المواطنين وبغية تحصين وطننا ضد فايروس كورونا، وتنفيذاً لتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1/4730 تاريخ 21/3/2020، فقد أصدر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين قراراً يتضمن الإجراءات التالية:

1- إيقاف الدوام الإداري في #الإدارة_المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين في #دمشق، ويختصر التواجد في الإدارات على #المناوبين المحددين من قبل مدراء الإدرارت لضمان معالجة الحالات المستعجلة والطارئة.

2- يستمر المناوبون في #الإدارة_القنصلية باستقبال الوثائق المتعلقة بـ #الوكالات المُنظمة خارج القطر والمُعدّة للاستعمال في #سورية، وكذلك #الفواتير_التجارية حصراً.

3- إيقاف العمل في #المكاتب_القنصلية في المحافظات باستثناء المكتب القنصلي في #اللاذقية لاستقبال المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية حصراً.

4- اقتصار العمل في #سفارات الجمهورية العربية السورية و #قنصلياتها على معالجة الحالات الطارئة.

5- يجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارا من صباح الأحد 22/3/2020 وحتى اشعاراً آخر.

إن وزارة الخارجية والمغتربين إذ تشكر الأخوة المواطنين على حُسن تفهمهم، فإنها تُؤكد بأن العاملين في الوزارة وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج وحال زوال الظروف الاستثنائية المتعلقة بـ #فايروس كورونا سيضاعفون الجهود من أجل الاستجابة لطلبات الأخوة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالكفاءة والسرعة المعهودة.