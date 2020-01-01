التجارة الداخلية تؤكد استمرار العمل في المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة

جهينة نيوز

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار العمل في المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة تلبية لاحتياجات المواطنين الغذائية بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأفران والمخابز الآلية لن تتوقف عن العمل في جميع المحافظات ومستمرة بإنتاج الخبز بالشكل المعتاد وأن المطاحن التابعة للمؤسسة السورية للحبوب مستمرة بعملها أيضا على مدار الساعة لتزويد المخابز بمادة الدقيق دون أي توقف بما فيها أيام العطل المعتادة والأعياد الرسمية.

ولفتت الوزارة إلى أن صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة التي تم تحديد أسمائها في قرار سابق وسياراتها الجوالة تواصل بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية والضرورية للمواطنين بما فيها السكر والأرز والشاي والزيت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.