جهينة نيوز

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يتضمن إيقاف العمل في تجديد ومنح وثائق السفر والعمل والإقامات بأنواعها وإجازات السوق ووثائق السجل العدلي.

وجاء في نص التعميم: "في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية التي إتخذتها الحكومة لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة حفاظاً على صحة الأخوة المواطنين ، والمقيمين ، وتماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية لمواجهة "فيروس كورونا" (كوفيد 19)..أصدر وزير الداخلية تعميماً يتضمن :

-إيقاف العمل في تجديد ومنح جوازات ووثائق السفر ، والإقامات بأنواعها، وإجازات السوق، ووثائق السجل العدلي من تاريخ 22/3/2020م، وحتى إشعار آخر ".

المصدر: المكتب الصحفي في وزارة الداخلية السورية