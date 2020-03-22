إيقاف العمل في تجديد ومنح وثائق السفر والعمل والإقامات بأنواعها وإجازات السوق ووثائق السجل العدلي

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 19:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

إيقاف العمل في تجديد ومنح وثائق السفر والعمل والإقامات بأنواعها وإجازات السوق ووثائق السجل العدلي

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يتضمن إيقاف العمل في تجديد ومنح وثائق السفر والعمل والإقامات بأنواعها وإجازات السوق ووثائق السجل العدلي.

وجاء في نص التعميم: "في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية التي إتخذتها الحكومة لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة حفاظاً على صحة الأخوة المواطنين ، والمقيمين ، وتماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية لمواجهة "فيروس كورونا" (كوفيد 19)..أصدر وزير الداخلية تعميماً يتضمن :

-إيقاف العمل في تجديد ومنح جوازات ووثائق السفر ، والإقامات بأنواعها، وإجازات السوق، ووثائق السجل العدلي من تاريخ 22/3/2020م، وحتى إشعار آخر ".

المصدر: المكتب الصحفي في وزارة الداخلية السورية


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