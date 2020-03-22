وزارة الاقتصاد تعلق العمل في عدد من الجهات التابعة لها في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليق العمل في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استمرار العمل بالحد الأدنى الممكن للعاملين في الجهات الأخرى التابعة لها وذلك اعتبارا من يوم غد 22-3-2020.

وأوضحت الوزارة في قرار لها اليوم تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه يجب على المديرين العامين للجهات التي تم التعليق العمل فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحراسة في مباني المؤسسات والجهات التابعة لها إضافة إلى الاستمرار بالعمل بالحد الأدنى الممكن للعاملين المداومين في الجهات التي تستدعي الضرورة استمرار العمل بها وهي الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

ووفقا للقرار سيتم تحديد أعداد وأسماء العاملين في المديريات والمؤسسات التي تستدعي الضرورة الاستمرار بالعمل بها بالحد الأدنى ويتم نشر الأسماء وجدول الدوام وإبلاغ العاملين عبر المواقع الإلكترونية للوزارة والمؤسسات وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.