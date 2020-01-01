إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خيرالله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال خيرالله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.

وأكدت خيرالله أنه تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم.

وأوضحت خيرالله أنها تخضع للحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، علما أن نتيجة فحوصاتها جاءت سلبية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

المصدر: وكالات