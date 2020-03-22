الرئيس الايراني: ملازمة المنزل وعدم التنقل لفترة اسبوعين ستغير الوضع نحو الأحسن

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، المواطنين، الى ملازمة المنزل وعدم التنقل لفترة أسبوعين بسبب تفشي فيروس "كورونا"، معربا عن اعتقاده بأن الوضع سيتحسن اذا التزم الجميع بالتوصيات.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت: "الأعداء يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الحالية .. سنواصل العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية".

وأوضح روحاني أن التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من فترة 10 أيام إلى خمسة عشر يوما فقط وليس لأشهر وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوها بأن بعض المراكز التجارية المكتظة أغلقت منذ أمس الجمعة وبعضها سيغلق منذ اليوم لمدة أسبوعين.

ولفت الرئيس الايراني إلى أنه اذا استأنفت المدارس والجامعات الايرانية الدوام الرسمي بعد انتهاء العطلة الربيعية التي تنتهي في الثالث من نيسان / ابريل المقبل في حال تحسن الأوضاع، فإن الدوام في المدارس والجامعات سيمدد شهرا إضافيا .