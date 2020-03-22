لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

جهينة نيوز:

لم تسجل الصين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على المستوى المحلي لليوم الثالث على التوالي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين إليها من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، مؤكدة أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة حسبما افادت وكالة رويترز للانباء.

وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الإصابات في بكين إذ شهدت 14 إصابة جديدة، وسجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات الإصابة بالفيروس الأخرى.

وقالت اللجنة إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الصيني الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 شخصا حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.