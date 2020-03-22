موسكو تطالب واشنطن برفع العقوبات عن إيران في ظل انتشار فيروس كورونا

جهينة نيوز:

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي "طالبنا ونطالب الولايات المتحدة برفع الممارسة غير الإنسانية بفرص عقوبات أحادية ضد إيران، والتي تعاني من نقص حاد في الوسائل اللازمة لحل القضايا الصحية الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".

و في سياق متصل خاطب الرئيس الإيراني في رسالة الشعب الأمريكي،قائلاً إن "طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أمريكي في التاريخ والإدارة الأمريكية غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر الفيروس عبر مواصلة العقوبات

و تابع في رسالته "باسم الإنسانية أدعو الشعب الأمريكي إلى إبلاغ إدارته ونوابه في الكونغرس أن الضغوط والعقوبات والعداء لم ينجح في أي وقت".

وتساءل روحاني: "هل يقبل الشعب الأمريكي أن تسجل الضغوط القصوى المفروضة على الشعب الايراني باسمه؟"، مضيفا: "لقد حان الوقت ليصرخ الشعب الأمريكي بوجه حكومته ويطالبها بتحمل المسؤوليات... لا تسمحوا بتشويه سمعة أمريكا أكثر مما هو عليه الآن".

وأكد أن كورونا "مسألة حياة أو موت تخص جميع الدول وهزيمته واجب عالمي"، مشيرا إلى أنه "مع تحول الفيروس إلى وباء خطير فلم يعد هناك فاصل بين باريس ولندن وواشنطن وطهران"، وأن "فيروس كورونا يهدد وجود البشرية بغض النظر عن العرق والديانة والقومية والجنس".

المصدر JPnews