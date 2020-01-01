بيان هام صادر عن الكنائس في سوريا و لبنان

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 15:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

بيان هام صادر عن الكنائس في سوريا و لبنان

جهينة نيوز:

أصدر كل من أصحاب الغبطة والقداسة البطاركة والسادة رؤساء الكنائس المسيحية في سورية ولبنان قراراً متعلقاً بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر اليوم 21 آذار 2020 عن الكنائس مايلي:

- تعليق كافة الخدمات والصلوات العامة بما فيها القداديس في كلّ الكنائس من تاريخه وحتى إشعار آخر.

- إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصراُ (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد، دون تقبل التعازي.

- إيقاف كافة الاجتماعات والأنشطة من أمسياتٍ ورحلاتٍ وكرامس واحتفالاتٍ ومعارض ومسابقات وغيرها.

- الابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل.


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