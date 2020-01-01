بمناسبة عيد الأم.. طابع تذكاري يحمل صورة "أم الشهداء الستة"

جهينة نيوز

أصدرت لمؤسسة السورية للبريد طابعاً تذكارياً بمناسبة عيد الأم.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم، أن قيمة الطابع تبلغ 300 ليرة سورية، مشيرةً إلى أنه بإمكان هواة جمع الطوابع والراغبين باقتنائها الحصول عليه من جميع المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكّد مدير عام المؤسسة المهندس حيان مقصود أن إصدار الطابع تكريم لأمهات الشهداء وهو يحمل صورة أم لستة شهداء، خمسة أبناء وحفيد، لكونها رمزاً للأم السورية التي تميزت على مر التاريخ بالعطاء والتضحية في سبيل الوطن وقال إن الطابع يمثل توثيقاً لتضحيات الأمهات السوريات خلال الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.