جهينة نيوز

"طيبة كربلاء" ترفع دعوى قضائية ضد العدوان الأمريكي على مشروع المطار

كشفت شركة "طيبة كربلاء" إحدى الشركات المنفذة لمطار كربلاء الدولي في العراق، عن البدء بأولى الإجراءات لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ضد العدوان الأمريكي على موقع مشروع مطار كربلاء الدولي.

وقال المدير المفوض للشركة حسن رشيد جواد العبايجي في حديث إعلامي: لقد تم توكيل أحد المحامين الأمريكيين لرفع دعوى في الولايات المتحدة ضد العدوان على مطار كربلاء الدولي، مبيناً أن الكل يعرف بأنه مطار مدني ولديهم تفاصيل كاملة عنه.

وأضاف: الشركة تحركت على قنوات عدّة، فضلاً عن قيام وزارة الخارجية بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، أشارت فيها إلى القصف الأمريكي على هذا المطار، وقد أستهجن من قبل أكثر المنظمات الدولية