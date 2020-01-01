شاهين يتبرع بـ 25% من راتبه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية

جهينة نيوز

قدم لاعب نادي الاتحاد السوري شاهر شاهين طلب إلى إدارة ناديه يطلب فيه من رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة الموافقة على خصم 25% من راتبه ابتداءً من مطلع شهر آذار الحالي إلى حين نهاية فترة التوقف الرياضي الاضطراري.

ويأتي طلب شاهين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في سورية ـ على حد تعبيره.

يذكر أن الاتحاد الرياضي العام في سورية كان أعلن منتصف الشهر الجاري عن إيقاف جميع النشاطات الرياضية في البلاد إلى ما بعد شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الحكومة السورية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.