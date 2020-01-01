"بنك الشام" يمنح موظفيه مكافأة 150 ألف ليرة

جهينة نيوز

أعلنت إدارة "بنك الشام" في سورية عن منح مكافأة مالية لكل موظفي البنك بقيمة 150 ألف ليرة سورية مرةً واحدة، تماشياً مع الظرف الطارئ المتعلق بالاحتياط من فيروس كورونا، وذلك بحسب كتاب صادر عن إدارة البنك.

ازدادت الأعباء المالية بشكل كبير على الأسر السورية نتيجة أخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سواء لشراء المعقمات والمطهرات وألبسة الوقاية وبعض المواد الغذائية الداعمة للمناعة كالعسل والحمضيات وغيرها من المواد، كما ارتفع استهلاك المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، وشهدت المولات والأسواق التجارية إقبال كبير من المواطنين الذين قاموا بتأمين حاجياتهم لفترة طويلة خشية صعوبة الخروج من المنازل كما حدث في بعض الدول التي أصابها الفيروس.

ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، فقد آلاف العمال وظائفهم في قطاع المطاعم والمقاهي بعد قرار إغلاقها، وأعلنت الحكومة بالأمس بأنها ستعفي هذه المنشآت من الضرائب في حال استمرت بدفع رواتب عمالها خلال التوقف.