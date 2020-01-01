118 خرقاً لقوى العدوان والقوات اليمنية المشتركة تلقنها درساً

جهينة نيوز

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة، أن خروقات العدوان شملت 5 اعتداءات على رقابة كيلو16 والمنظر، و تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء منطقة كيلو16 والمنظر وشارع الخمسين، مشيراً إلى أنّ الخروقات تضمنت 35 خرقًا بقصف مدفعي وصاروخي بـ72 قذيفة وصاروخ و 72 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

في السياق ذاته، ألحقت القوات اليمنية المشتركة هزيمة مدوية بمرتزقة العدوان السعودي خلال المعارك المتواصلة في محافظتي الجوف ومأرب نتج عنها مقتل عدد من أبرز قيادات المرتزقة.

وترافقت هذه الهزيمة مع فشل المرتزقة بالتوغل داخل مناطق بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف وإنجاز للقوات اليمنية تمثل بالسيطرة على أجزاء كبيرة من معسكر كوفل في ضواحي مدينة مأرب عقب معارك عنيفة رغم الغطاء الجوي من طيران تحالف العدوان.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية اليمنية تصدت بمنظومة فاطر واحد للطائرات الحربية المعادية وأجبرتها على مغادرة الأجواء، مشيراً إلى أنّ الدفاعات الجوية تمكنت أيضاً في وقت سابق من صدّ الطائرات الحربية في أجواء مديريتي صرواح ومجزر ومنطقة براقش وأجبرتها على مغادرة الأجواء من دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.