"يويفا" يعتذر عن الخطأ: لم نقرر اسم مسابقة كأس أوروبا المعاد ترتيبه

جهينة نيوز

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن خطأ محرج وقع فيه، بعد إعلانه عن أن مسابقة كأس أوروبا للعام المقبل سيحمل اسم "يورو 2020".

وكان يويفا قال في تغريدة سابقة على حسابه على "تويتر": على الرغم من أنه سيقام من 11 حزيران إلى 11 تموز 2021، لكنه سيظل معروفاً باسم (يورو 2020)"، غير أنه عاد في غضون ساعات قليلة للاعتذار بنفس الطريقة، قائلاً: مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لكن لكي نكون واضحين لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اسم مسابقة كأس أوروبا المعاد ترتيبه الذي سيقام في عام 2021، التغريدة السابقة التي تم إرسالها كانت عن طريق الخطأ.

وكان يويفا أقرّ، الثلاثاء، تأجيل نهائيات البطولة التي كانت مقررة أن تقام بين 12 حزيران و12 تموز في 12 مدينة، 12 شهراً لتصبح بين بين 11 حزيران و11 تموز 2021، من دون تعديل صيغتها.

وأراد يويفا من قراره إفساح المجال أمام البطولات المحلية المعلقة للسبب نفسه للاستكمال فيما لو سمحت الظروف بذلك، وقال يويفا إن التأجيل سيساعد جميع المسابقات المحلية، المعلقة حالياً بسبب حتى انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن التخوف من فيروس "كوفيد-19"، حيث تعهد إنهاء المواسم بحلول 30 حزيران.

وجاء إعلان الاتحاد القاري الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقراً له، في أعقاب اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو شارك فيه ممثلون لمختلف المعنيين باللعبة (أندية ورابطات بطولات وطنية واتحادات محلية ولاعبين) في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع هذه الأزمة الصحية.

ويشارك 24 منتخباً في بطولة كأس أوروبا، وحسمت التصفيات حتى الآن هوية 20 منها، بينما كان من المقرر أن تحسم هوية البقية في ملحق قاري أواخر آذار الحالي، لكن يويفا أكد أن الملحق أرجئ أيضاً، وحدد له فترة التوقف الدولية في حزيران المقبل كموعد أولي، مشدداً في الوقت عينه على أن ذلك يرتبط بإعادة تقييم الوضع.