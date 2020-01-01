"فزغلياد": حدث غريب يشير إلى أن هدنة إدلب قد لاتستمر

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "فزغلياد" الروسية، أن شيئاً غريباً ظهر بعد حادثة استهداف القوات التركية على الطريق الدولي حلب - اللاذقية (M4) من جانب مجموعة مسلحة مجهولة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الشيء الغريب، هو أن المجموعة التركية التي تعرضت لهجوم كانت في قافلة، وليست دورية، هناك أدلة على أن دبابة ليوبارد كانت في عداد القافلة، لكنها كانت على قاطرة.

وأردفت الصحيفة: ربما كانت القافلة تشمل منظومة Atilgan للدفاع الجوي، وهذا لا يندرج في اتفاقيات موسكو، هذه ليست دورية، إنما نقل معدات ثقيلة على الطريق السريع، الذي يجب أن يصبح منطقة منزوعة السلاح.

وتابعت الصحيفة: إما أن الأتراك لا يمكنهم أو هم لا يريدون القضاء على الجماعات المتطرفة في منطقة مسؤوليتهم على طول الطريق السريع M4 أو نزع سلاحها.

ورأت الصحيفة أنّ حادثة محمبل، أول اختبار للقوة، لكن نزع سلاح الارهابيين وإنشاء ممر منزوع السلاح على طول الطريق السريع، أحد النقاط الرئيسة في اتفاق موسكو، فهل يلتزمون بالاتفاق أم لا؟.

وختمت الصحيفة بالقول: يشير ذلك كله إلى أنّ الهدنة الحالية، للأسف، قد لا تستمر حتى منتصف نيسان، كانت هناك علامات كافية على مثل هذا السيناريو السلبي، لكنه الآن بات شديد الوضوح