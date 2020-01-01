شحنة جديدة من المساعدة الطبية الصينية إلى إيران

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 13:30 | منوعات, صحة

شحنة جديدة من المساعدة الطبية الصينية إلى إيران

جهينة نيوز

أعلن السفير الإيراني لدى بكين، محمد كشاورز زادة، السبت، عن أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران.

وقال كشاورز زادة إنه تزامناً مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران، لافتاً إلى أنّ القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى ايران.

من الجدير ذكره، أنه تم حتى الآن إرسال 18 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة الصينية إلى طهران لمكافحة فيروس كورونا.


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