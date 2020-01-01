المركزي الإيراني يعلن عن أهم برامجه في عام "النهضة الانتاجية"

جهينة نيوز

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن برامج البنك للعام الإيراني الجاري (بدأ الجمعة) والذي أطلق عليه عام "النهضة الإنتاجية".

وأكد همتي في مدونة له الجمعة، أنّ البنك المركزي بصفته المخطط للسياسات النقدية والعملة الأجنبية عليها المساعدة بتبلور أجواء تكون فيه السياسات الاقتصادية العامة شفافة ومتوقعة وأن تكون المخاطر للاستثمار والإنتاج قابل للإدارة.

وأوضح الأولويات في برامج البنك المركزي التي سيتم لاحقاً الإعلان تدريجياً عن تفاصيلها العملانية للتنفيذ، وهي مواصلة سياسات احتواء التضخم والسيطرة على الزيادة العامة للأسعار قدر الإمكان، وإيجاد خطوط ائتمان لأزمة البنوك لتبادر بصورة ما وبالتحديد إلى زيادة طاقات الوحدات الإنتاجية في إطار قروض جديدة، واستمرار إدارة سوق العملة الأجنبية وتسهيل عرض وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للوحدات الإنتاجية المختلفة لاستيراد المواد الخام والمواد الوسيطة وضمان زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والصادرات عبر تثبيت سعر العملة الحقيقي والمؤثر، وتوسيع عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على سعر الفائدة لتوفير الظروف لتنفيذ سياسات الاستثمار من قبل الحكومة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومنع دخول المصادر البنكية للأنشطة النفعية والتركيز على تنفيذ السياسات البنكية الحذرة، ومواصلة إصلاح الميزانية العمومية للبنوك من أجل تحرير مصادرها بغية تحقيق الزيادة اللازمة في حجم منحها الائتمانات للاستثمارات وإيجاد البنى التحتية اللازمة.