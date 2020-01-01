عمار: لا وجود لأي حالة مشتبه بها بمشفى الباسل في طرطوس

جهينة نيوز

أكد الدكتور إسكندر عمار- مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس أنه حتى الآن لا توجد أي حالة مشتبهة لفيروس "كورونا" في المشفى وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للتصدي للفيروس بتوجيه من وزارة الصحة تبدأ من الباب الرئيس وتنتهي بقسم الصدرية وتشمل جميع أقسام المشفى.

وفي تصريح لحصيفة "تشرين"، قال عمار: وفي إطار الإجراءات الوقائية تم تحديد موعد الزيارة من الساعة (3 – 5) بعد الظهر قابلة للإلغاء حسب الحاجة مع تقليل عدد الزوار للحد الأدنى ومنع اصطحاب كبار السن والأطفال، مضيفاً: يتم رش وتعقيم الساحات العامة بعد انتهاء موعد الزيارة إضافة لتعقيمها صباحاً قبل بدء الدوام الرسمي من قبل فنيي التعقيم في ضبط العدوى المزودين بأدوات حماية شخصية باستخدام المرشات والمضخات الخاصة، ووضع (دواسات) مبللة بالمعقمات لتنظيف أسفل الحذاء وتوضع ممرات إجبارية على كل مداخل المشفى وفي كل الممرات ومدخل الأدراج، إضافةً إلى الحد من التجمعات ضمن بهو العيادات الخارجية وترك مسافة أمان بين الأشخاص وكذلك الحال في جميع مرافق المشفى، وتعقيم المصاعد والأدراج و(الدرابزين) بشكل دوري، كذلك تعقيم الأقسام والشعب بشكل دوري ومرّات عدّة حسب برامج موضوعة ضمن سياسة ضبط العدوى، كما يتم توزيع «بروشورات» لمنع التدخين وتحديد أوقات الزيارة وبروشورات خاصة توعوية حول فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، ويتم أيضاً تعقيم ورش الساحات الخارجية خارج البناء حرصاً على السلامة العامة.