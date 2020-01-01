في حماة.. تخصيص أماكن للعزل والعلاج ومركزين للحجر

جهينة نيوز

زودت مؤسسة مياه الشرب في حماة عدداً من مجالس المدن والمجمعات التربوية في المناطق بكميات من مواد التعقيم لاستخدامها في تنظيف وتعقيم المباني والمدارس والمرافق العامة، حيث باشر عدد من المراكز بحملات تنظيف وتعقيم في المدارس ومراكز الكهرباء والهاتف… لضمان سلامة التلاميذ والعمال…

وأكّد الدكتور سليم خلوف المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني في حديث لصحيفة "تشرين" أنه تمّ اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية في المشفى أهمها التعقيم وتنظيف كامل الغرف والممرات والأقسام والساحات الخارجية والحدائق وتم التنسيق مع مجلس مدينة حماة في تنفيذ هذه الإجراءات وتوزيع الصابون والمعقمات على أقسام وغرف المرضى بشكل كافٍ، كما تم الحد من دخول عدد الزوار والمرافقين بحيث يرافق المريض زائر واحد فقط منعاً من الازدحام، وفي العيادات الخارجية التي تشهد ازدحاماً كبيراً، حيث يتم تنظيم الدور للمراجعين والدخول لأقل من خمسة مراجعين للعيادة منعاً من التجمع أمام العيادات.

إلى ذلك، أكّد مدير صحة محافظة حماة الدكتور جهاد عابورة أن كل العينات التي تم إرسالها لمخابر وزارة الصحة كانت نتائجها سلبية وهذه العينات أغلبها لمواطنين قادمين من دول لبنان والعراق، وأضاف: ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها صحة حماة خصصت أماكن للعزل والعلاج في المشافي الخمس للمحافظة، كما خصصت مركزين صحيين للحجر، الأول في حي غرب المشتل والذاني في حي الشريعة ضمن مدينة حماة.