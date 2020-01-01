السيدة أسماء الأسد تهنئ أمهات سورية بمناسبة عيد الأم

جهينة نيوز

هنأت السيدة اسماء الأسد أمهات سورية بمناسبة عيد الأم المصادف لليوم الواحد والعشرين آذار من كل عام.

وعبر صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السيدة أسماء "..بهالعيد وبكل عيد رح يضل المجد عنوانك.. من حقك تفخري بحالك وبأولادك يلي ضحوا وصانوا الأرض وكانوا أوفياء لقيم زرعتيها فيهم."

وأضافت: "الظروف عم تفرض علينا بكل مرحلة تحديات جديدة، والمخاطر الصحية اليوم ابرزت اكتر دورك كأم، بالتوعية والوقاية والمكافحة.. دور مو سهل ابدا أمام تحدي جدي وخطير ".

وختمت السيدة اسماء كلمتها: "أمهات سورية هنن انعكاس لقدسية الوطن وتلبية ندائه لما بينادي، مجبولين بالوفا والإخلاص، منهم منستمد قوتنا لنبقى صامدين ولنكمل طريقنا سوا لحتى الأيام الجاية تكون سالمة وآمنة بكل المعايير إلنا ولأولادنا.."

السيدة #أسماء_الأسد 2020

كل عام وسورية وأمهات #سورية بسلامة وخير

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية