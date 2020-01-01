ترامب: أحترم الصين لكن الفيروس جاء منها!

السبت, 21 آذار 2020 الساعة 11:38 | سياسة, عالمي

ترامب: أحترم الصين لكن الفيروس جاء منها!

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احترامه البالغ للصين وقيادتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها هي مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وقال ترامب، أمس الجمعة، أثناء موجز صحفي نشر البيت الأبيض نصه الكامل، رداً على سؤال عن استخدامه عبارة "الفيروس الصيني" للإشارة إلى "كوفيد-19"، قال: لدي علاقات جيدة مع الصين ورئيسها.. أشعر بالاحترام البالغ للرئيس شي وأعدّه صديقاً لي، من المؤسف أن الفيروس خرج عن السيطرة، وهو جاء من الصين، وبعض الناس منزعجون لذلك، مضيفاً: أعرف الرئيس شي، وهو يحب الصين ويحترم الولايات المتحدة، وعلي القول إنني أحترم الصين جداً وأحترم الرئيس شي.

واستخدم ترامب أكثر من مرة عبارة "الفيروس الصيني" للإشارة إلى "كوفيد-19"، ما استدعى غضب السلطات الصينية التي وصفت هذا الكلام بالعنصري.


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