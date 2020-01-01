استقرار تدريجي للجو خلال ساعات المساء والليل

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو لها مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة نهاراً بينما يميل الجو للاستقرار تدريجياً خلال ساعات المساء والليل .

وحذّرت المديرية من حدوث الصقيع وتشكّل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما غداً فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهاراً لتقترب من معدلاتها مع بقاء الأجواء باردة خلال ساعات الليل ويكون الجو بين الصحو والغائم بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

السبت الأحد الإثنين

دمشق 11 /4 17/ 5 18 /6

القنيطرة 7 /2 12 /3 15 /3

درعا 11 /4 17 /5 19 /6

السويداء 5 /2 13 /3 16 /4

حمص 12 /5 15 /6 17 /7

حماة 14 /6 17 /7 19 /8

الحسكة 16 /3 19 /4 19 /5

اللاذقية 17 /9 18 /10 18 /11

طرطوس 17 /9 18/ 10 18 /11

حلب 12 / 3 15 /4 16 /5

ادلب 12/ 3 15 /4 16 /5

ديرالزور 17 /5 20 /6 20 /7

الرقة 16 /4 19 /