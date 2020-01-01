أوندرجيه هافيلكا: سورية جنة حقيقية

جهينة نيوز:

سلّط المخرج والممثل التشيكي، أوندرجيه هافيلكا، الضوء في تقرير له على حضارة سورية وعراقتها، واصفاً إيّاها بأنها بلد رائع الجمال ذو تاريخ مذهل.

وفي تقرير مصور نشره في موقع "تريكينغ" المتخصص بالسياحة تضمن 23 صورة كبيرة بالألوان التقطها في سورية، لفت هافيلكا إلى غنى سورية الثقافي ولاسيما لجهة الآثار النادرة، فضلاً عن اتّصاف أهلها بالكرم وبحسن الضيافة لزوارها.

وتحدّث هافيلكا بشكل مفصّل عن تاريخ وجمال آثار ومعالم دمشق وتدمر ومعلولا وحلب ونواعير حماة وقلعة الحصن، مشيراً إلى أن المصممين المعماريين أبدعوا في بناء دمشق وجعلوا منها "جنة حقيقية".