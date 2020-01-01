تعرف على توصيات سيد المقاومة بخصوص فيروس كورونا

جهينة نيوز:

قال السيد نصر الله في كلمة متلفزة اليوم على قناة المنار بخصوص انتشار فيروس كورونا “كل المعطبات في العالم تقول ان الامر سيأخذ بضعة اشهر، قد يتلطف الله على الناس ويبعد هذا المرض عنهم ولكن نحن علينا ان نتعاطى مع الواقع، يعتقد اننا امام معركة كبيرة وطويلة”.

ودعا سيد المقاومة “للتشدد بالاجراءات والعزل في المنازل الا من كان مضطرا ويجب النهي عن التخلف بالاجراءات ومسؤولية الجميع ان يمنع انتشار المرض”، وتابع “سبق ان قلنا اننا لا نمانع اذا فرضت الحكومة حالة الطوارئ ومع ذلك الحكومة ذهبت باتجاه التعبئة العامة، وبخصوص عزل بعض المناطق، البعض تحدث بشكل طائفي ولذلك اقول للحكومة اعزلوا اي منطقة ترون انها بحاجة لذلك ولو كانت شيعية وللاسف هناك من يحاول الحديث بشكل طائفي في هذا المجال وهذا مخز ومعيب”.

وطالب السيد نصر الله “في ملف السجناء معالجة الامر خاصة بظل كورونا والاكتظاظ في السجون”، وتابع “اذا كان اليوم من الممكن متابعة موضوع العفو العام واليوم هناك بعض الدول قامت باجراءات معينة”، واضاف “يجب القيام ببعض الاجراءات والمخارج للسجناء وهذه مسألة انسانية”.

ولفت السيد نصر الله الى انه “في الملف الاجتماعي يجب التشديد على موضوع التكافل الاجتماعي، اذا كان يستطيع البعض تاجيل استيفاء الايجارات اوالديون لبعض الوقت فهذا امر جيد”، وشكر “كل الجمعيات والقوى التي تقوم بالعمل الخيري”، وتابع “أيضا ندعو الى الاقتصاد في الانفاق ويجب ان نعتبر انفسنا في حالة حرب”، وجدد التأكيد ان “حزب الله يضع كل تشكيلاته في مختلف المجالات في تصرف الدولة، وهذه المعركة نخوضها على كل الارض والساحة اللبنانية وجاهزون للتواجد في كل نقطة نقدر ان نقدم فيها الخدمة والمساعدة”، وشدد على ان “كل شباب حزب الله من احتاج الى الاجراءات والعزل المنزلي او الفحص الدوري قمنا به ونحن نفعل ذلك انطلاقا من المسؤولية الانسانية والشرعية الوطنية الاخلاقية”.

وقال السيد نصر الله “كل العالم اليوم يقول هذه حرب كونية وعالمية وبعض الجهات ما زالت تتصرف بعنصرية وبلااخلاقية ولا انسانية”، ولفت الى ان “التعاطي بلاانسانية يتم مع قطاع غزة والاسرى في سجون العدو الاسرائيلي، وايضا اليمن الذي ما زال تحت الحرب في ظل الحرب على الكورونا حيث الحصار على اليمن مستمر اليست هذه جرائم ضد الانسانية”، واضاف “ايضا في ايران الدولة والشعب تكافح ضد كورونا في ظل الحصار والعقوبات”، وسأل “أما آن لهذا المجرم العنصري ترامب لرفع العقوبات عن المعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا”، وختم “ترامب كل يوم يثبت انه ليس من الجنس البشري فهو يريد فقط اللقاح لاميركا، وايضا يريد استغلال اللقاح من اجل المال والانتخابات المقبلة”، ولفت الى ان “ترامب يريد ادخال كورونا بالحرب مع الصين”، وشدد على ان “الجميع عليه مسؤولية في رفع الصوت عن اهل غزة وفلسطين والاسرى في السجون وعن اليمن بمواجهة العدوان و85 مليون من الشعب الايراني يعانون من الحصار الاميركي بواجهة كورونا”.

من جهة ثانية، أشار السيد نصر الى بعض المناسبات الدينية وغير الدينية، وتابع “في مثل هذه الايام والليالي ذكرى المبعث النبوي الشريف وذكرى الاسراء والمعراج وايضا عيد الام وبدء السنة الجديدة لمن يعتمد التقويم الشمسي وبينهم الشعب الايراني، وهي مناسبات للتبريك، اما ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم وهي مناسبة للتعزية”، وأمل ان “يدفع الله الاخطار عن كل الناس والشعوب”.

المصدر: موقع المنار